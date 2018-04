Rottamazione delle multe: boom di domande a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 29 Aprile 2018, 12:16 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2018 12:16

È sicuramente la città italiana nella quale la riscossione delle contravvenzioni per infrazioni al codice della strada è a dir poco complicato, come emerge ormai da tempo dalle croniche difficoltà del bilancio comunale. Ma Napoli figura al terzo posto assoluto per numero di richieste di rottamazione delle cartelle esattoriali il cui termine scade il prossimo 15 maggio. Che ci sia un nesso tra i due dati sembra quasi scontato. Ma a sorridere è soprattutto l'Agenzia entrate-Riscossione che, grazie al provvedimento con cui si possono pagare le somme dovute risparmiando sulle sanzioni e sugli interessi di mora, conta di garantire all'Erario un ulteriore gettito dopo i circa due miliardi incassati un anno fa. Le domande di adesione targate Napoli e provincia erano al 15 aprile scorso circa 21 mila e la Campania con un totale di 40.424 era al quarto posto tra le regioni con il maggior numero di richieste di rottamazione, preceduta da Lazio (66.813), Lombardia (52.107) e Puglia (41.969). Nella nostra regione dopo Napoli (20.973) si posiziona Salerno (7.365), seguita da Caserta (6.275), Avellino (3.225) e infine Benevento con 2.586 domande. Tra le grandi città, Napoli segue Roma (49.858) e Milano (23.987). La scadenza del 15 maggio per la riapertura della rottamazione delle cartelle esattoriali era una delle maggiori novità contenute nel collegato fiscale alla legge di Stabilità 2018. Un'opportunità importante che, considerato il fatto che mancano poco più di due settimane alla nuova scadenza, può incoraggiare anche chi, per distrazione o disinformazione, non è al corrente della novità. È quindi utile ricordare chi e come può presentare l'istanza di adesione.Partiamo dai vantaggi. I contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, pagheranno l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Ma chi può aderire? Il provvedimento, ricorda l'Agenzia delle entrate- riscossione, interessa i contribuenti con debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. La definizione agevolata non può essere nuovamente presentata per quei debiti interessati dalla precedente richiesta di rottamazione delle cartelle ai sensi del Decreto legge n.193/2016, per i quali non si sia poi provveduto al pagamento delle somme dovute entro le previste scadenze. Possono presentare domanda anche i contribuenti che non sono stati ammessi alla precedente definizione agevolata esclusivamente perché al 24 ottobre 2016 avevano un piano di rateizzazione in essere con l'agente della riscossione e non erano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza entro il 31 dicembre 2016.