«Ora ci prepariamo alle amministrative in 25 Comuni e alle elezioni regionali, sapendo che il dato delle suppletive a Napoli ci dice che la coalizione di centrosinistra allargata al Movimento 5 Stelle otterrebbe il 70%». Lo ha detto il segretario del Pd di Napoli Marco Sarracino. «Dalla direzione regionale del Pd è emerso un verdetto chiaro, partiamo dalla candidatura di De Luca e siamo disponibili ad aprire un tavolo di confronto con il M5S. Aspettiamo che loro siano disponibili a fare altrettanto. Il tavolo programmatico deve discutere dei temi sui prossimi 5 anni, partendo da tre domande al M5S: sono pronti a impegnarsi nella lotta alle diseguaglianze, sul green deal e sul piano Sud del governo? Discutiamone».Il segretario dem ricorda che «con il Movimento volevamo essere alleati anche a queste suppletive mentre loro hanno scelto la via dell'isolamento e noi quella di un campo largo. Ricordo che il M5S in quel collegio aveva preso nel 2018 il risultato eclatante del 53%». Sarracino evidenzia anche che il successo della candidatura di Ruotolo, condivisa con Dema, il movimento politico del sindaco di Napoli, «non cambia la nostra posizione sul Comune di Napoli».