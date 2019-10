Napoli: festa M5S alla Mostra d'Oltremare, sul palco il premier Conte e Beppe Grillo

Martedì 8 Ottobre 2019, 20:01 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2019 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'arena ad hoc per i «big», il parco della Mostra d'Oltremare a fare da scenografia agli stand M5S: prende forma la festa di Italia 5 Stelle che sabato e domenica avrà luogo a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta. Presente, come ogni anno, tutto lo stato maggiore del Movimento, a cominciare da Luigi Di Maio e dal presidente della Camera Roberto Fico, fino ai ministri pentastellati e da Davide Casaleggio. Quasi certa, se non ancora ufficializzata, la presenza di Beppe Grillo, tra i principali fautori, del resto, del governo giallo-rosso. E un altro protagonista del nuovo esecutivo che ha archiviato la Lega, il premier Giuseppe Conte, sarà sul palco della festa del M5S sabato sera.Manca, anche in questo caso, l'ufficialità, ma la presenza del premier è pressoché sicura. Non sarà una festa «semplice», per il Movimento. La kermesse va ad inserirsi in un contesto di aspre polemiche interne al Movimento e, non a caso, in più di un esponente serpeggia il timore di qualche contestazione. Anche perché, proprio in Campania, i malumori tra gli esponenti locali per il nuovo corso delle alleanze civiche stabilito da Di Maio, sono palpabili. Non ci dovrebbe essere, invece, uno dei principali avversari del governo giallo-rosso: Alessandro Di Battista. Anche se la sua assenza sarebbe dovuta più ad impegni personali che ad una volontà politica precisa.Tra sabato pomeriggio e domenica si alterneranno i principali big del Movimento. Ma, ad Italia 5 Stelle, ci sarà una parentesi anche musicali. All'Arena Flegrea canteranno, tra gli altri Eugenio Bennato e Lucariello. Ma il parterre di attori e cantanti è ancora da definire: gli organizzatori devono fare i conti, tra l'altro, con un budget non ricchissimo e con i diritti d'esclusiva degli artisti. E resta un'incognita il fattore presenze esterne, in particolare quella del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, in un contesto, quello delle alleanze per le Regionali che vede i fari puntati anche su Dema. De Magistris di certo non sarà sul palco ma, essendo sindaco, anche tra i pentastellati non si esclude sua presenza ad uno dei due giorni della kermesse.