Salta la commissione Universiadi: «Tutti in vacanza al Comune di Napoli»

Mercoledì 29 Agosto 2018, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2018 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non so se sorridere o piangere! Oggi era convocata la commissione Universiadi per discutere dei lavori in corso allo stadio San Paolo, grazie ai fondi messi a disposizione dal presidente De Luca. L'amministrazione e il direttore generale del Comune di Napoli assenti. L'inizio dei lavori delle commissioni consiliari era previsto ufficialmente per il 27 agosto e i nostri amministratori hanno ritenuto opportuno disertarli, immaginando che la discussione per l'importante evento delle Universiadi diventasse terreno di scontro per l'attuale querelle tra de Magistris e De Laurentiis, oltre che per la firma della convenzione col Calcio Napoli. Un modo politicamente subdolo per evitare il confronto e delegittimare il Consiglio nelle sue articolazioni». Lo dice il consigliere comunale di Napoli del Pd, Diego Venanzoni.Puntuale la replica del vicesindaco del Comune di Napoli, Raffaele De Giudice: «Voglio rassicurare i consiglieri Lebro e Venanzoni, evidentemente distratti, che palazzo San Giacomo è attivo come sempre. Il sottoscritto è presente, dalla mattina alla sera, a Palazzo San Giacomo, come altri miei colleghi». «La macchina comunale, nonostante le ferie dei dipendenti, diritto sacrosanto e inalienabile di qualsiasi lavoratore o amministratore, funziona e risponde normalmente ai compiti di istituto. Non c'è alcun vuoto di potere come testimoniamo i numerosi e verificabili incontri istituzionali di questi giorni - sottolinea Del Giudice - tra cui il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza tenutosi stamattina in prefettura». «Se i consiglieri vorranno sarò nel mio ufficio, che loro conoscono molto bene, per qualsiasi questione volessero affrontare, ufficio dove, tra l'altro, in questi giorni, stiamo ricevendo, oltre a semplici cittadini, anche alcuni rappresentanti istituzionali, nazionali e regionali», conclude.