Sabato 28 Settembre 2019, 20:04 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 20:05

«C'è un confronto istituzionale continuo con la Regione Campania, come è naturale che sia». Così il ministro della salute, Roberto Speranza, ha risposto alle domande dei cronisti su un possibile incontro con la giunta di via Santa Lucia. Speranza è intervenuto a margine delle Giornate dei Servizi Pubblici promosse a Napoli dalla Fp Cgil.Il capitolo sanità, in questa fase di avvio del governo, conta molto, perché «pesa molto nella vita delle persone». Ne è convinto il ministro della Salute, Roberto Speranza che, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine delle Giornate dei Servizi Pubblici promosse dalla Fp Cgil a Napoli, ha affermato: «La mia opinione è che le risorse che si mettono nella sanità, non vanno considerate banalmente come una spesa, ma come un investimento straordinario sulla salute e sul benessere delle persone. Questo è un salto culturale che noi dobbiamo fare, e lavoriamo per questo obiettivo».