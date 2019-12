Salvini a Napoli nel carcere di Poggioreale, attacco a de Magistris: «Non è in grado di fare il sindaco»

Matteo Salvini è arrivato a Napoli, visita lampo nel carcere di Poggioreale dove incontrerà gli agenti di polizia penitenziaria e il personale che opera nella struttura dopo le polemiche per la nomina di Pietro Ioia garante dei detenuti del Comune di Napoli. «De Magistris è un sindaco molto particolare, ma non è in grado di fare il sindaco di Napoli, non si è dimostrato all'altezza di gestire una città bella e complicata come questa», l'attacco al sindaco dai microfoni di Radio Crc prima di entrare nell'istituto penitenziario.

Nel mirino c'è la nomina di Ioia: «Non giudico le persone, però le informazioni che mi hanno dato parlano di storie spaccio, droga e camorra alle spalle. Poi chiaro che una seconda occasione si dà a tutti, ma è incredibile che per i detenuti ci siano i garanti, gli avvocati gratis e d'ufficio e tutto quanto, e per i poliziotti no, non c'è un garante e se hanno bisogno di un avvocato se lo pagano».

