Salvini a Napoli: «Campi Flegrei? Nel piano casa anche le assicurazioni»

«Io lavorerei per mettere in sicurezza le case, non per far andare via la gente. Poi è chiaro che sul Piano Casa, che avrà anche una seconda tranche, ci sarà anche un intervento sulla messa in sicurezza, sulle assicurazioni e quello sarà fondamentale». Così il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva un parere sulle recenti dichiarazioni del ministro Musumeci sul bradisismo ai Campi Flegrei.

Quanto alla possibilità di fare ricorso al sisma bonus Salvini ha detto: «Capisco le difficoltà degli sfollati - ha detto - non è una delega mia, io rispondo di quello che posso fare direttamente. Chiederò ai miei colleghi ministri che ne hanno la competenza di fare in fretta».

In Campania, il segretario della Lega ha commentato anche le voci sul candidato del centrodestra per le Regionali 2025: «De Luca ha fatto il suo, il centrodestra sia unito e scelga unito.

Noi in passato ci siamo divisi, abbiamo litigato, non ci abbiamo creduto, ma ora per Napoli e Campania si può aprire una nuova stagione, un nuovo rinascimento e la Lega finalmente per la prima volta ci sarà per governare la splendida terra di Campania, come in altre regioni italiane».