Salvini a Napoli: attesa a piazza Matteotti tra sostenitori e centri sociali in protesta

Ingente spiegamento di forze dell'ordine, a Napoli, in attesa dell'arrivo del leader della Lega, Matteo Salvini, che terrà un comizio in piazza Matteotti a conclusione del lungo tour elettorale in oggi in Campania. Le forze dell'ordine, in tenuta antisommossa, presidiano le vie d'accesso alla piazza, che sono transennate e in alcuni casi chiuse anche ai pedoni. In Largo Berlinguer, si sono, intanto, riuniti i manifestanti dei centri sociali per protestare contro la presenza di Salvini in città. La zona dista poche centinaia di metri dalla piazza dove parlerà il leader della Lega.

Verso le 18.30 è partito il corteo dei centri sociali per protestare contro la presenza del leader della Lega a Napoli. I manifestanti hanno lasciato Largo Berlinguer e si stanno dirigendo verso piazza Salvo D'Acquisto. Il corteo è aperto da uno striscione con la scritta «Leghista terrone sei lo scuorno del Meridione». L'accesso verso la piazza dove è atteso Salvini è sbarrato da due camionette della polizia con agenti in tenuta antisommossa. I manifestanti intonano cori contro la Lega.

LEGGI ANCHE Regionali in Campania, Salvini: «Si cambia e De Luca non riderà più»

Ultimo aggiornamento: 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA