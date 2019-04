Mercoledì 17 Aprile 2019, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 08:43

«De Luca? So che ci sono problemi sulla sanità. A me interessa che si riducano le liste di attesa» in modo da «limitare il numero di campani che devono andare altrove per farsi curare». Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio Crc, sul tema del commissariamento della Sanità in Campania.