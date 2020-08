Salvini e i campani ricoverati negli ospedali lombardi: «La colpa è l'incapacità di De Luca»

«Questa settimana sono andato a visitare due ospedali fantasma veri che sono stati costruiti e lasciati chiusi con denaro pubblico, non in Fiera a Milano, non a Bergamo, non a Cremona ma a Caserta e a Salerno». Lo ha detto il leder della Lega Matteo Salvini durante un comizio a Saronno, aggiungendo, in riferimento al governatore campano, che «quel tal signor De Luca che insultava la sanità lombarda dovrebbe solo ricordarsi che per colpa e per incapacità sua e dei suoi amici del Pd solo dalla Campania 50 mila donne e uomini hanno dovuto farsi la valigia e pagarsi treno o aereo per venire a farsi curare negli ospedali della Lombardia».

Tornando alla Lombardia, Salvini ha poi sottolineato che «chi fa sbaglia, però abbiamo due anni e mezzo davanti di governo in Regione per continuare ad essere un'eccellenza mondiale».



