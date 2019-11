«Salvini è un uomo che si perde tante gioie della vita». Lo ha detto Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, commentando la visita che Matteo Salvini, leader della Lega, ha in programma domani in città. «Chi sceglie il rancore - ha affermato - non può vivere con il sorriso partenopeo».

Ultimo aggiornamento: 16:15

