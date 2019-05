Sabato 4 Maggio 2019, 09:25

«Dodici arresti a Napoli: cinque esponenti del clan Formicola e sette del clan D'Amico. Complimenti a Polizia e Carabinieri per i velocissimi arresti di questi camorristi che hanno sparato per le vie di Napoli. È una risposta concreta: lo Stato c'è, si fa sentire, non dà tregua ai boss. Ed episodi come quello di ieri non resteranno impuniti. Vinceremo noi». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.