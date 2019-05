Domenica 5 Maggio 2019, 10:17 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 11:15

«Da padre, prima che da rappresentante delle istituzioni, prometto alla famiglia della piccola e a tutti i cittadini che non avrò pace finché i responsabili non saranno arrestati, processati, condannati e sbattuti in galera per il resto dei loro giorni». È quanto afferma il vicepremier Matteo Salvini che ricorda che «solo nell'ultimo anno a Napoli sono arrivati 137 poliziotti in più» e che con un nuovo piano di riorganizzazione «ci sarà presto un incremento totale di 592 unità» tra le forze dell'ordine impegnate nel capoluogo campano.Il vicepremier auspica di «far partire proprio da Napoli un'onda di riscossa civile che contagi tutto il Paese, che superi tutte le divisioni politiche in nome della legalità». Quanto alle cause economiche della malavita, «è evidente che la risposta non possa essere solo il reddito di cittadinanza, ma il rilancio del lavoro. È il lavoro che crea dignità ed è la dignità a creare le condizioni per una società libera dai suoi oppressori».Salvini attacca il sindaco di Napoli, pur senza citarlo direttamente: «Trovo demenziale che rappresentanti di città con urgenze importanti come quelle di cui stiamo parlando ora, trovino il tempo per intervenire a sproposito contro la sacrosanta difesa dei nostri confini nazionali attuata con la politica dei "porti chiusi". Anche io da papà sto pregando per la bimba napoletana che è finita dove non doveva. I camorristi si ammazzino tra di loro senza rompere le palle alle persone che non c'entrano. Sono stato quattro volte a Napoli dove ho fatto più comitati per la sicurezza di qualsiasi altra città. Ho fatto installare più telecamere, poi peccato che il sindaco di Napoli prepara le flotte per andare nel Mediterraneo per riempire l'Italia di immigranti».