Il ministro degli Interni e segretario della Lega Matteo Salvini sarà lunedì 6 maggio in Campania per un tour con cinque tappe. Salvini sarà alle 10 a Pietrelcina, luogo natale di Padre Pio, e attraverserà le zone del santo, incontrando i cittadini. Alle 12 si sposterà ad Avellino per un incontro pubblico in strada a via Verdi. Nel pomeriggio la prima tappa sarà Salerno, alle 15 con un incontro dal palco in Piazza Portanova, mentre alle 18 si sposterà in provincia di Caserta, ad Aversa, per un incontro pubblico in piazza Municipio. In serata il tour si concluderà a San Giuseppe Vesuviano alle 20.30 con la visita a un immobile confiscato alla camorra che sarà destinato ad una cittadella scolastica e a museo della legalità, a seguire un incontro con i cittadini del Comune vesuviano in piazza Garibaldi.

Giovedì 2 Maggio 2019, 19:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA