Salvini a Napoli, de Magistris: «Cerca di fare il simpatico ma sarà sconfitto alle urne»

Salvini cerca di fare il simpatico ma non ha humour partenopeo né la nostra ironia: mette insieme tre persone che non stanno insieme mentre uno di questi presunti moschettieri è stato fino a poco tempo fa suo alleato, addirittura sono andati in un letto politico insieme facendo il contratto I tre moschettieri?cerca di fare il simpatico ma non ha humour partenopeo né la nostra ironia: mette insieme tre persone che non stanno insieme mentre uno di questi presunti moschettieri è stato fino a poco tempo fa suo alleato, addirittura sono andati in un letto politico insieme facendo il contratto

Luigi de Magistris ai microfoni di Mariù Adamo in una intervista realizzata per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 - 7 Gold. . Lo ha detto il sindaco di Napoliai microfoni di Mariù Adamo in una intervista realizzata per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 - 7 Gold.

Salvini fa questo ogni giorno, è un avversario e sarà sconfitto alle urne. Certo poi dovremmo capire se questo centrodestra è unito e chi sarà il candidato

Poi il sindaco ha parlato della piaga razzismo:

Non se ne può più di discriminazioni, di cori razzisti e di linguaggio di odio. Bisognerebbe essere uniti nel denunciare il razzismo, invece c’è sempre qualcuno che prende le distanze, dice di non aver sentito o che era solo uno scherzo. Ma il razzismo non è un gioco, è un abominio, è una cosa che fa schifo

.

Lo stadio deve essere un luogo di esempio, ma le misure finora in vigore si sono dimostrate inadeguate. Certo non è bello che per colpa di pochi si debba perdere una partita a tavolino ma - ha concluso il sindaco - a quello si arriverà. Ti passa proprio la voglia, il mondo del calcio dovrebbe riflettere e prende esempio da altri sport

.

