Salvini, il ministro torna a Napoli: «In Campania 21 interventi per nuove opere. Con Manfredi si dialoga, con altri no»

Si è tenuto oggi al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, l'incontro «L'Italia dei Sì 2023-2032 - Progetti e grandi opere in Italia e in Campania».

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha presentato ai giornalisti i progetti infrastrutturali per il Paese.

«Sulle nuove opere in progettazione in Campania ci sono 21 interventi per oltre 7 miliardi di budget totale. Alcune di queste opere: sulla Statale 22 un investimento per 66 milioni e altri 460 milioni per la Statale 372 Telesina, un intervento di prossimo avvio». Sono alcuni degli interventi su cui si è soffermato il ministro Salvini. «Dal Sannio ci spostiamo ad un' altra grande opera finanziata e in progettazione ovvero la Statale 268 del Vesuvio. Anche qui con raddoppio da due a quattro corsie. L' ultima di queste iniziative finanziata con un miliardo e mezzo riguarda il collegamento autostradale Caserta- Benevento».

«Il piano casa sarà tra qualche giorno al Cdm»

«Ancora qualche giorno di limatura, poi lo presenteremo a tutta la squadra di governo e porteremo in Parlamento quello che è un atto di giustizia sociale» ha affermato Matteo Salvini a proposito delle misure annunciate per la casa.

Il ministro ha ribadito: «Non c'è nessun condono generalizzato, chi ha costruito ville in aree protette o pericolose non ha nessuna scusa. Ma poiché le piccole irregolarità all'interno delle mura domestiche bloccano milioni di famiglie italiane, intasando migliaia di Comuni, tutto ciò va sanato. Il cittadino paga, il Comune incassa, il mercato torna a correre, l'obiettivo è anche far scendere i prezzi degli immobili in vendita e degli affitti».

L'attenzione si sposta sugli emendamenti proposti da Fratelli d'Italia in Commissione Vigilanza Rai: «Sulla par conditio non so niente, mi è difficile commentare una cosa che non sto seguendo.

Mi impegno a capirne qualcosa di più ma tra i mille dossier che ho al ministero la par condicio non è quello prioritario».

«Alla pace edilizia stiamo lavorando da mesi»

Sulle misure per la “pace edilizia” «ci stiamo lavorando da mesi con ingegneri, architetti, notai, agenti immobiliari, le coop, i sindacati, i proprietari di case, Confedilizia, i Comuni. Siamo agli ultimi confronti, agli ultimi consigli, quando il testo sarà completo lo condivideremo con gli alleati e anche con le opposizioni».

Alla domanda sul perché finora non ci fosse stato un confronto sugli alleati sul tema, Salvini ribatte: «Non posso condividere impressioni o slides, appena il percorso durato mesi sarà ultimato lo condivideremo. Entro pochi giorni sarà definito in bozza. Ho raccolto tantissimo entusiasmo e sostegno anche da amministratori locali del Pd, mi risulta che solo al Comune di Roma giacciano 170mila pratiche di sanatoria, alcune da 40 anni. L'obiettivo deve essere semplificare la vita ai cittadini».

Infine Salvini è arrivato a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, per un incontro istituzionale con il sindaco, Gaetano Manfredi. All'incontro hanno preso parte anche il commissario regionale della Lega e sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, e i parlamentari campani della Lega.

«Quando trovo dei sindaci con cui parlare delle cose da fare, senza ideologie e preconcetti, sono felice. C'è qualche sindaco di sinistra con cui è difficile dialogare. Devo dire che con il sindaco di Napoli si dialoga, ciascuno rivendicando la propria appartenenza e area culturale» ha detto il leader della Lega. Salvini ha riferito che con Manfredi ha parlato della metropolitana, riferendo di voler tornare in città per le inaugurazioni previste a luglio, di un progetto di Autostrade per la Tangenziale di Napoli e del Salva-casa.