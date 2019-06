Salvini si prende la Campania: «Alla Regione un nostro candidato per battere De Luca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 1 Giugno 2019, 08:00

Inviato ad AversaPiù che ai ballottaggi il pensiero vira già sulle prossime Regionali. «Mi sembra evidente che saremo in campo, non vedo l'ora di essere messo alla prova. Dobbiamo liberare la Campania da De Luca che ne ha fatte di cotte e di crude», dice sicuro Matteo Salvini. E aggiunge: «Ma non mi fate fare nomi». È la risposta del segretario della Lega alla domanda diretta di un candidato proprio. Ed è già un fendente alle ambizioni di Forza Italia da parte di chi ha portato la Lega quasi al 20 per cento, facendolo diventare il secondo partito in Campania alle ultime Europee. Dopo, solo dopo, il vicepremier si concentra sulla mission del tour di ieri pomeriggio: sostenere la volata dei due candidati sindaci di Aversa e Casoria.Due vittorie giudicate a portata di mano il prossimo 9 giugno e che cambierebbero la prospettiva della Lega in questa regione: non più un partito ai margini ma al centro del palco della politica. Scalciando nell'angolo gli alleati di Forza Italia.