Salvini spara agli immigrati: «Che schifo, è istigazione all’odio e alla violenza»

«Cosa non si fa per farsi un po’ di pubblicità, che squallore. La “scultura” che mi raffigura mentre sparo agli immigrati è una vera schifezza, è istigazione all’odio e alla violenza, altro che arte. Non vedo l’ora di tornare a Napoli per ammirare i fantastici Presepi tradizionali, non queste porcherie».

Così, con un post sulla sua pagina Facebook, il leader della Lega Matteo Salvini commenta l'opera di Salvatore Scuotto che oggi sarà esposta a Napoli nella mostra collettiva Virginem=Partena nella galleria Nabi Interior Design e che lo raffigura armato di pistola spara a due africani in versione zombie.



«Quando ho iniziato a creare, Salvini era ancora ministro dell'Interno - ha raccontato Scuoto al Mattino - Ho voluto rappresentarlo come un bambinone che gioca ad un videogame popolato da fantasmi, come si vede dai dettagli della pistola che è intenzionalmente sproporzionata. Dico che il suo messaggio politico è infantile, come una costante Playstation in cui bisogna individuare il nemico e abbatterlo».



