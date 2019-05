«Adesso vado a Napoli, a ringraziare le forze dell'ordine che hanno arrestato quello stronzo che ha sparato a una bimba, che sta ora lottando per la vita». Lo dice Matteo Salvini, parlando in piazza a Catanzaro, riferendosi alla piccola Noemi ferita da un killer in strada nel capoluogo campano.

Venerdì 10 Maggio 2019, 15:36

