Napoli, ancora gelo De Luca-Dema: nessun saluto e distanti nel palco del Teatro San Carlo

Lunedì 26 Novembre 2018, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 26-11-2018 09:41

Una serata di gala per Napoli e per il San Carlo e non solo per il ritorno del maestro Riccardo Muti al Massimo napoletano. Lo Stato ai più alti livelli era presente, un segnale importante per una Napoli che è pur sempre la capitale del Sud e che ha bisogno di sentire la vicinanza anche dello Stato in un momento non semplice. Unica nota - è il caso di dire - stonata, il perdurare della freddezza tra il governatore Vincenzo De Luca e il sindaco Luigi de Magistris. Separati anche nel palco reale e distribuiti con certosina perizia (e pazienza) dal cerimoniale sulla stessa fila ma separati da un paio di ministri e dal prefetto. Tra loro nemmeno un cenno di saluto. Uno stucchevole déjà vu in una terra che ha bisogno di unità perché afflitta da tante problematiche.