San Gennaro, tra i banchi De Luca Bassolino e Piscopo ma non de Magistris

Tra i banchi del Duomo a Napoli per assistere alle celebrazioni di San Gennaro, dei candidati a sindaco c'era Antonio Bassolino, sempre presente anche negli anni passati. Tra le autorità cittadine in Cattedrale, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca e il vicesindaco, Carmine Piscopo. Assente il sindaco, Luigi de Magistris. Tra i banchi, tra gli altri, anche il prefetto, Marco Valentini, e il procuratore generale di Napoli, Luigi Riello.

«San Gennaro con il suo prodigio, la sua storia e il suo miracolo ci sta vicino. Non ci lascia mai. E' nel corpo e nell'anima della nostra città. In questo periodo fede e amore ci incoraggiano a non mollare e a cercare sempre la strada per una vita migliore». Lo afferma il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.