San Giorgio a Cremano, Zinno allarga la maggioranza: Carcatella entra in giunta

Renato Carcatella, docente in Scienze Motorie è il nuovo assessore alle Politiche Giovanili e Biblioteca comunale. Nominato dal sindaco Giorgio Zinno, Carcatella è espressione della lista civica Cento Passi.



Laureato presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, ha già avuto esperienza in giunta a San Giorgio a Cremano, ricoprendo proprio il ruolo di assessore con le medesime deleghe tra il 2007 e il 2010. Carcatella ha 39 anni, è sposato con due figlie e vive a San Giorgio a Cremano dove svolge anche attività di formatore di Pilates.



La nomina di Renato Carcatella segue l'uscita dalla giunta di Giuseppe Scala: «Ho deciso di riorganizzare politicamente la maggioranza, aprendo ancora di più al mondo civico impegnando una persona con la quale già in passato ho lavorato come collega di Giunta Comunale - spiega il sindaco Zinno - Stiamo infatti discutendo con altre forze del territorio, movimenti civici e soggetti del mondo delle professioni per arricchire il progetto attuale e futuro di centrosinistra. Il confronto, che più volte abbiamo avuto su alcuni temi, è sempre andato nella direzione comune di dare un contributo concreto al costante miglioramento della città. Obiettivo comune che oggi porta ad una seria collaborazione e testimonia che il dialogo con esponenti della società civile non resta solo sulla carta , ma si concretizza con le azioni. Ovviamente ringrazio Scala che ha lavorato in questi mesi per la nostra città e con il quale spero in futuro di far ricongiungere i nostri percorsi».



«Ringrazio il sindaco per l'opportunità che mi ha dato - aggiunge Carcatella - Oggi entro in giunta, mosso dall'impegno per San Giorgio a Cremano, certo di poter dare il mio contributo alla città su temi da sempre a me cari e legati alla pace e ai diritti umani. In questi anni ho espresso, senza remore, le mie idee, a volte anche critiche, perché credo che soltanto il confronto chiaro e onesto possa arricchire la politica e aiutarla ad avvicinarsi davvero ai bisogni dei cittadini. Sulla base di questa riflessione condivisa riparte il mio impegno per rilanciare una percorso politico che viene da storie comuni e confluirà su obiettivi socio-culturali che sicuramente saranno maggior forza all’azione amministrativa. Questa è la mia sfida. Il mio sarà un assessorato aperto, dove tutti avranno “diritto di cittadinanza”, un diritto inalienabile e anche un dovere di tutti: quello di esserci e di impegnarsi. Sempre».



D'accordo anche la maggioranza: «Carcatella è un rappresentante della società civile, oltre ad avere un'esperienza politica. Siamo certi che aprire al mondo civico è la strada giusta per migliorare l'azione di governo e per rendere partecipi tutte le forze attive del territorio. A lui facciamo un in bocca a lupo per le responsabilità che da oggi avrà nei confronti della città e dei cittadini di San Giorgio a Cremano».



Il Movimento civico Cento passi, di cui Carcatella è componente del direttivo è presieduto da Giorgio Punzo. Vicepresidente, Alfredo Cozzolino; Segretario Giovanni Sannino: «Siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida - fanno sapere - convinti di dimostrare alla cittadinanza il valore delle proprie persone e garantendo la continuità di questo progetto nelle imminenti Elezioni amministrative Comunali». © RIPRODUZIONE RISERVATA