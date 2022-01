San Giorgio a Cremano: Carlo Sarno è il nuovo assessore all'ambiente

Nominato dal Sindaco Giorgio Zinno il nuovo Assessore all'Ambiente del comune di San Giorgio a Cremano, dopo le dimissioni dell'ex Giuseppe Ferrara per motivi personali. E' Carlo Sarno, 48 anni (PD), già assessore proprio all'ambiente nella giunta del Sindaco Ferdinando Riccardi. Vista l'esperienza politica, Sarno ha ottenuto la medesima delega, in continuità con quanto svolto in precedenza. Carlo Sarno è sposato con tre figli; la moglie insegna a San Giorgio a Cremano.

Il legame della sua famiglia con il territorio è generazionale e quindi molto forte. E' funzionario presso Sma Campania, società in house della Regione Campania che si occupa proprio di risanamento ambientale, portando all’interno della giunta quindi anche le sue conoscenze nel campo che saranno preziose per il lavoro che dovrà svolgere. Il sindaco e il neo assessore hanno già affrontato diversi temi. Su tutti è emersa la volontà di proseguire lungo il percorso già tracciato da Giuseppe Ferrara, migliorando ancora di più in termini di operatività e sensibilizzazione della comunità rispetto al tema della differenziata e del rispetto dell’ambiente, con un occhio proteso alle nuove sfide della rigenerazione ambientale.

«L’esperienza professionale di Carlo - ha detto il primo cittadino - ci consentirà di migliorare laddove vi è necessità, vigilando ulteriormente sui servizi ma anche sui comportamenti della comunità, nel pieno rispetto del territorio, dell'ambiente e del prossimo. Ringrazio ancora una volta Giuseppe Ferrara per aver avviato e svolto un prezioso lavoro durante questo periodo di consiliatura, in questo non semplice ambito». Zinno infatti ha chiesto all'ex, Ferrara, e condiviso con il neo assessore un supporto nel passaggio alla guida tra assessorati. «Spero di poter dare il mio contributo nella gestione dell'Igiene Urbana in città - ha detto Sarno - e di poter diffondere una mentalità collettiva che va nella direzione del rispetto dell'ambiente e del territorio. Ringrazio Giuseppe Ferrara per il lavoro svolto finora nell'attività amministrativa e per aver guidato egregiamente il Partito democratico come Segretario cittadino».