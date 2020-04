San Giorgio a Cremano, pressing di Italia Viva per anticipare gli interventi di manutenzione degli istituti scolatici

Il gruppo consiliare di Italia Viva, rappresentato da Francesco Iacono e da Giuseppe Giordano, d’accordo con gli iscritti, preso atto che le attività didattiche negli Istituti scolastici riprenderanno con l'inizio del nuovo anno scolastico, ha ritenuto opportuno inoltrare nota al sindaco e all'assessore ai lavori pubblici per chiedere di anticipare i tempi delle procedure relative alle manutenzioni straordinarie presso gli istituti scolastici e di avviare un confronto con i dirigenti per valutare nuove esigenze derivate dall’emergenza Covid-19 così da essere già preparati per l’inizio dell’anno scolastico.



«I consiglieri e il gruppo cittadino di Italia Viva - dichiara il capogruppo, Iacono - anche durante questo periodo di emergenza non hanno mai smesso di confrontarsi e di elaborare proposte che dessero supporto all'amministrazione comunale».



«Riteniamo - conclude il presidente del Consiglio - che la scuola e il diritto allo studio siano priorità imprescindibili e seppur ancora in piena emergenza, dopo un anno scolastico cosi travagliato, bisogna con tempestività effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessari a garantire la ripresa delle attività in piena sicurezza, anche alla luce dei nuovi vincoli derivanti dall’emergenza Covid-19». © RIPRODUZIONE RISERVATA