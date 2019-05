San Giorgio, alle urne anche la nonna centenaria del sindaco Zinno

Domenica 26 Maggio 2019, 19:25

Affluenza non propriamente da record a San Giorgio a Cremano per questa tornata di elezioni europee, i cui dati - a mezzogiorno - risultavano essere di poco superiori al 10%, in linea con i numeri fatti registrare in tutta la provincia partenopea.La nota lieta, nella città di Massimo Troisi, ha riguardato una residente d'eccezione, la centenaria nonna del sindaco Giorgio Zinno. La signora Margherita Rusciano, classe 1916, ha infatti svolto il proprio «dovere» nel pomeriggio presso l'istituto Don Milani di via Cupa San Michele.A differenza di molti concittadini, nonna Margherita, che ha festeggiato le 103 primavere lo scorso 12 maggio, ha dato ancora una prova di grande senso civico, dopo aver risposto «presente» alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo 2018. Un esempio virtuoso che dona lustro al nome della città.