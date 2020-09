Poco meno di un'ora per l'approvazione unanime dei 16 consiglieri di maggioranza presenti. A San Giorgio a Cremano arrivano buone notizie per la coalizione del sindaco Giorgio Zinno, che nel pomeriggio ha votato l'ok formale al bilancio di previsione senza la presentazione di alcun emendamento da parte dell'opposizione. L'appuntamento rappresentava un termometro importante della situazione politica, essendosi svolto in via del tutto eccezionale in piena campagna elettorale, a tre settimane dalle elezioni amministrative. Presenti tra i banchi di minoranza i soli consiglieri pentastellati uscenti Pasquale Maiolino e Tommaso Castaldo (candidato ora con Italia in Comune), con un'apparizione lampo anche di Luca Mignano nel finale. Assente l'aspirante sindaco grillina Patrizia Nola, formalmente giustificata per motivi di lavoro.

Tra i punti fissati nel documento spicca la programmazione relativa alle opere pubbliche: previsto infatti l'abbattimento e la ricostruzione del plesso Sant'Agnello di via Cappiello, assieme ad altri interventi di manutenzione scolastica per un totale di oltre due milioni e mezzo. Stanziati inoltre 700mila euro a copertura delle riduzioni ed agevolazioni Tari per i commercianti che hanno subito la chiusura durante l'emergenza epidemiologica, oltre a un fondo di circa 150mila euro per sostenere e rilanciare il commercio cittadino e programmare le attività natalizie. Recepiti infine altri 3 mila euro per il progetto «Scuole Sicure» e la relativa installazione di telecamere di videosorveglianza presso tutti gli istituti scolastici pubblici.

Lo stesso primo cittadino Giorgio Zinno ha commentato con soddisfazione il risultato odierno: «Il bilancio di previsione è un atto fondamentale che ci ha consentito di recepire i finanziamenti per le manutenzioni scolastiche, di approvare il fabbisogno del personale per le nuove assunzioni, di intercettare i fondi della Città Metropolitana per finanziare le opere pubbliche. Come anticipato durante l'emergenza Covid, ci siamo fatti carico delle esigenze del territorio e dei cittadini, dimostrando affidabilità e serietà». Poi una stoccata alle forze di opposizione: «Al contrario, come era invece facilmente prevedibile, chi annunciava esenzioni totali o stanziamenti in favore del commercio e interventi sugli edifici scolastici, quando si è trattato di votare questi provvedimenti, ha preferito proseguire con gli slogan sui social, disertando la seduta di consiglio comunale».

