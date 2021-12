San Giorgio: cure termali gratuite per i cittadini over 65, Zinno: «Pensiamo al benessere degli anziani!»

A San Giorgio a Cremano, dopo il soggiorno gratuito per gli anziani, l'amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Zinno, attraverso l'assessore alle politiche sociali, Giuseppe Giordano, offre agli over 65 della nostra città anche la possibilità di usufruire gratuitamente di un ciclo di cure termali a scopo terapico, pari a 12 prestazioni presso le Terme Vesuviane di Torre Annunziata. Il beneficio prevede: aerosol ed inalazioni per diagnosi di bronchiti e/o sinusiti croniche; fango-balneoterapia e balneoterapia per diagnosi di artrosi; Il trasporto per i partecipanti sarà gratuito; andata e ritorno da San Giorgio a Cremano con pullman turistici. Ogni prestazione comprenderà due momenti: il primo strettamente sanitario con le cure termali; il secondo sociale e ricreativo, al fine di offrire una valida e completa risposta alle esigenze psicofisiche dei concittadini anziani. Inoltre, grazie alla disponibilità della struttura, i partecipanti al progetto usufruiranno di una seconda cura in omaggio e diverse ore di ginnastica riabilitativa.

«Con l'assessorato alle politiche sociali ci stiamo impegnando a favore di tutte le categorie di cittadini: bambini, diversamente abili e in generale coloro che hanno maggiormente bisogno di sostegno, anche dal punto di vista psicofisico. Gli anziani sono sicuramente tra questi; la loro tutela e il loro benessere hanno una valenza sociale sull'intera comunità. Abbiamo il dovere di prenderci cura della salute dei nostri genitori e dei nostri nonni» fa sapere il sindaco Giorgio Zinno.

L'iniziativa è a costo zero per l'ente; si basa infatti su un accordo con le Terme Vesuviane che offrono il progetto Salus, elaborato nell'ambito di quanto previsto dalla Legge regionale 21/89 a favore degli anziani. Le Terme Vesuviane, convenzionate con il sistema sanitario nazionale, sono un'eccellenza nel panorama del termalismo. Oltre alle acque dalla funzione altamente antinfiammatoria, saranno seguiti passo passo dal direttore sanitario della struttura, durante il ciclo di prestazioni. Tutto avverrà, naturalmente, nel rispetto assoluto delle norme di prevenzione Covid, con accurata igienizzazione degli ambienti; uso di prodotti igienizzanti e sanificanti, dopo ogni prestazione terapeutica e sanificazioni periodiche.

L'avviso per la partecipazione è pubblicato sul sito istituzionale. Il modello dovrà essere presentato entro il 31 dicembre 2021, allegando l'impegnativa del proprio medico richiedente le 12 prestazioni e la copia del documento d’identità. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domanda sarà poi l'ente a comunicare agli ammessi l'inizio del ciclo di cure termali.