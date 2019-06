CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Giugno 2019, 09:28 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2019 09:50

Mancano i chirurghi al pronto soccorso e i medici chiamano le forze dell'ordine. È accaduto all'ospedale San Giovanni Bosco e stavolta la telefonata al 113 non è stata per difendersi da aggressioni o atti vandalici ma per denunciare un'emergenza causata proprio dai camici bianchi. I fatti risalgono a lunedì quando, in tarda serata, l'equipe di sanitari in servizio si è ritrovata a fronteggiare l'ennesima nottata di sovraffollamento con un gran numero di pazienti traumatizzati e, soprattutto, senza i due chirurghi che normalmente affiancano i due medici internisti. La carenza di personale non è di certo una novità per il presidio della Doganella, come del resto per tutti gli ospedali dell'Asl Napoli 1, ma quella sera, ad orario di smonto dal pomeriggio, nessun chirurgo si è presentato per dare il cambio ai colleghi. Erano le 20 ed il pronto soccorso scoppiava di ammalati che aumentavano ora dopo ora al punto che diventava sempre più complicato smaltire le visite e gestire i pazienti traumatizzati, per cui i sanitari non ci hanno pensato due volte e hanno chiesto aiuto alla polizia di Stato. Nel presidio in via Briganti è giunta una volante che ha constatato sia lo stato di sovraffollamento delle medicherie che l'assenza dei chirurghi, emergenza tamponata con la chiamata per reperibilità di un camice bianco preso in prestito dal reparto di chirurgia, per una notte. Quando l'ordine è stato ristabilito tamponando la mancanza dello specialista, gli agenti sono andati via ma il vero problema resta ancora da risolvere.