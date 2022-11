Infiltrazioni di camorra: l'ex sindaco di San Giuseppe Vesuviano fa appello a Mattarella

Ricorre direttamente alla presidenza della Repubblica, l'ex sindaco leghista di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, contro lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune. Insieme ai suoi ex assessori ha presentato un dettagliato ricorso di sospensione, attraverso i suoi legali, indirizzato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che il 14 luglio scorso aveva firmato il decreto di scioglimento pubblicato sulla gazzetta ufficiale. La data del ricorso, protocollato proprio ieri 2 novembre, anche al comune di San Giuseppe Vesuviano, è del 28 ottobre scorso. Gli ex amministratori, defenestrati dal decreto di scioglimento, non si sono appellati al Tar ma direttamente alla presidenza della Repubblica. Una scelta che ha lasciato molti dubbi probabilmente legata alle date. L'eventuale ricorso al Tar sarebbe dovuto partire entro i novanta giorni dalla data dello scioglimento (14 luglio 2022) mentre per la presidenza della repubblica non vi sono tempi così stretti.

Da qui la scelta degli ex amministratori che però ora rischiano di allungare i tempi per la ricollocazione. Secondo dati statistici una sentenza da parte della presidenza della repubblica impiega dai due ai tre anni per essere emessa. Una circostanza che renderebbe quindi vana la possibilità di rientrare alla guida della cittadina con i commissari prefettizi che porterebbero a termine il mandato di circa due anni. Una commissione prefettizia composta dal viceprefetto Aldo Aldi, dal viceprefetto Agnese Scala e dal dirigente Antonio Scozzese che, in circa tre mesi, ha già avviato tantissimi lavori e riorganizzato l’intera macchina amministrativa.