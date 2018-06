San Giuseppe Vesuviano: tante liste, voto disperso. Si va verso il secondo turno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 11 Giugno 2018, 07:56 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 07:56

Affluenza molto alta a San Giuseppe Vesuviano, il 77,39% degli aventi diritto al voto si è recato alle urne. I primi dati danno in testa il sindaco uscente, Vincenzo Catapano a capo di ben nove liste, seguito dai tre inseguitori, Antonio Agostino Ambrosio anche lui sostenuto da nove liste, Ivan Pasquale Casillo (quattro liste a supporto) e Antonio Borriello (quattro liste di sostegno). Un tantino indietro il giovane avvocato, Francesco Giugliano con le sue tre liste a favore.Lo spoglio prosegue a rilento proprio per il gran numero di candidati presenti alla competizione elettorale e anche per il gran numero di voti disgiunti che si stanno registrando. In molti, pur di accontentare familiari e amici, in questa tornata ci sono anche casi di genitori in liste contrapposte ai figli, hanno scelto l'opzione del voto disgiunto.