San Gregorio Armeno col pienone, verso il senso unico pedonale nella via dei presepi

Senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno - qualora l'afflusso di visitatori alla strada dei presepi di Napoli fosse particolarmente elevato - attivazione dei varchi della Ztl nel centro antico, potenziamento del trasporto pubblico su gomma, stop ai bus turistici nel centro di Napoli. Sono alcuni dei punti del piano traffico, predisposto dal'assessorato alla mobilità del Comune di Napoli, in vista del Natale, nel periodo tra il 6 dicembre 2019 e il 5 gennaio 2020. Resta in corso di definizione l'orario dei treni nella Metropolitana Linea 1 e delle funicolari di Napoli per il 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio. Poco meno di un mese durante il quale si dovrà far fronte all'afflusso di turisti e al traffico già normalmente congestionato nelle principali strade della città. Il vicesindaco con delega ai Trasporti e alla Viabilità, Enrico Panini, parla di «aria più pulita, pedonalizzazione, Ztl e potenziamento del trasporto pubblico per il Natale a Napoli 2019».



Si comincia dalla limitazione alla apertura di nuovi cantieri in città e il contenimento delle attività di quelli già in corso. L'intero centro antico sarà pedonalizzato con l'attivazione del varco in via dei Tribunali, angolo via Nilo. Il varco sarà attivato il prossimo 8 dicembre. Sparisce il presidio della polizia municipale al varco e le sanzioni per i trasgressori saranno elevate in automatico come avviene per gli altri varchi attivi. In via San Gregorio Armeno, in caso di necessità dato il previsto afflusso di persone, tra turisti e cittadini, sarà attivato il senso unico pedonale. Dall'8 dicembre al 6 gennaio 2020 sarà attivato il varco telematico della Ztl «Morelli, Filangieri, Mille», che sarà attiva tutti i sabato, domeniche, festivi e prefestivi dalle 10 alle 14 e dalle ore 16 alle 20.

Gli autobus turistici, superiori a 9 posti non potranno transitare nella Ztl «Centro Storico», che sarà attiva tutti i giorni della settimana, dalle 7 alle 19. Il divieto di transito per gli autobus turistici nel periodo delle festività natalizie riguarderà i seguenti varchi di accesso alla Ztl «Centro Storico»: Via Amerigo Vespucci/corso Arnaldo Lucci; Piazza Garibaldi/corsia centrale verso il Centro; Via Casanova/corso Novara; Corso Novara/via Firenze; Via Foria/piazza Carlo III; Corso Garibaldi/piazza Carlo III; Corso Amedeo di Savoia/Tondo di Capodimonte; Via Salvator Rosa/Aiuola Santacroce; Via Torquato Tasso/largo Maria Teresa di Calcutta; Via Caracciolo/via Sannazaro; Via Giordano Bruno/piazza Sannazaro; Corso Vittorio Emanuele/via Piedigrotta. Per i bus sono state previste tre aree di sosta: Area Est (138 posti); Area Ovest (224); Area Nord (51).

Sarà, inoltre, attivato un ulteriore percorso di Taxi Sharing (taxi collettivo) per potenziare il collegamento dal parcheggio Brin con il Centro cittadino. Per quanto riguarda il servizio su gomma, saranno intensificati le seguenti linee: Brin-Garibaldi-Centro con la linea R2; direttrice est-ovest con la vettura 151 (Garibaldi-Campi Flegrei); direttrice est-Centro- Chiaia, assicurata dalla linea 154; Filolinee 201 e 202, in qualità di direttrici del centro; Linea 196 (Ponticelli-Garibaldi); Linea 181. Sul versante dei controlli da parte degli ausiliari del traffico Anm e Polizia municipale, il personale sarà impegnato a vigilare su: Aree di sosta blu adibite alla sosta di lunga durata e alla sosta breve degli autobus turistici; Controllo delle corsie preferenziali.

