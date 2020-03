Sanità, affidati gli incarichi di direzione dei distretti sanitari di base della Asl Napoli 1 centro

Sono stati affidati gli incarichi di direzione dei Distretti Sanitari di base della Asl Napoli 1 centro. «Per la prima volta negli ultimi 15 anni l'Asl Napoli 1 Centro provvede tramite procedure trasparenti e meritocratiche - ha affermato Ciro Verdoliva, direttore generale della Asl Napoli 1 - e non con nomine dirette e traballanti, all'affidamento degli incarichi per le direzioni sanitarie dei Distretti Sanitari di base. Un ulteriore passo avanti nel nostro impegno di restituire dignità a questa Azienda sanitaria nell'interesse dei cittadini». Una svolta «cruciale» perché i Distretti Sanitari di base sono articolazioni organizzative aziendali, finalizzate tra l'altro a garantire il governo di tutte le attività della medicina territoriale incluse quelle dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e della specialistica ambulatoriale e la promozione dell'integrazione ospedale/territorio. «Trasparenza e meritocrazia - ha evidenziato - sono le parole chiave che stanno ispirando il nostro lavoro, che spazza via le cattive abitudini del passato. Tutti gli incarichi sono infatti stati assegnati nel rispetto della trasparenza e della meritocrazia al termine dei procedimenti di selezione avviati nel marzo 2019 a valle del mio insediamento da commissario straordinario». Molte unità operative, fanno sapere dalla Asl, erano prive di una guida da molto tempo. Sono sette gli incarichi di Direzione dei Distretti Sanitari di base: Distretto sanitario di base n 25 Tiziana Spinosa; Distretto Sanitario di base 26 Anna Manna; Distretto Sanitario di base 27 - Raffaele Iandolo; Distretto Sanitario di base 28, Beniamino Picciano; Distretto Sanitario di base 29 Giuseppe Monaco; Distretto Sanitario di base 32 Giuseppe Papaccioli; Distretto Sanitario di base 33 Giuseppe Guadagno. Le Direzioni dei Distretti Sanitari di base 30 e 31 sono state affidate rispettivamente a Sergio Pasquinucci e a Angelo Mengano già titolari di incarico mentre per il Distretto sanitario 24 è in fase di pubblicazione il procedimento concorsuale. © RIPRODUZIONE RISERVATA