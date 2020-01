Riportando un articolo del Mattino.it, il governatore campano Vincenzo De Luca ha risposto a Matteo Salvini che oggi, parlando delle elezioni regionali del 2020, ha sentenziato: «De Luca ha fallito, ci penso io». Questa la risposta di De Luca affidata ai social:

«Caro on. Matteo Salvini, le chiacchiere stanno a zero.

La richiesta era semplice: istituire un posto di polizia all'ospedale San Giovanni Bosco. In un anno il ministro dell'Interno non lo ha fatto.

Allora? Gli rinnovo l'invito a un dibattito pubblico sulla Sanità e sulla vera lotta alla camorra, quando e dove vuole».

