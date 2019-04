La sanità della Campania migliora: niente commissario ma resta la tutela

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Aprile 2019, 08:30

È uno scontro durissimo quello che si sta consumando tra Lega e M5S sulla sanità campana. Con i grillini più vicini a Di Maio decisi a portare a casa un solo trofeo: la nomina di un commissario per la Sanità per scalzare il governatore De Luca. Contraria la Lega che fa invece intendere che ormai ci sono le condizioni per mettere fine al commissariamento. E proprio lo scontro tra i due maggiori azionisti di governo ha fatto saltare la nomina del nuovo commissario nel Consiglio dei ministri di martedì scorso. In mezzo il governatore De Luca, ieri pomeriggio al tavolo del Mef (Ministero economia e Finanze) per presentare i progressi compiuti: si siede intorno al tavolo convinto di poter chiudere per sempre la stagione del disavanzo ma alla fien deve desistere. Per ora la sanità campana non rientra nella normalità, se ne riparlerà alla prossima verifica a luglio.