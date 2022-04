Sanità Campania, De Luca polemico: «Tetti spesa? No a ricatti o ci si farà male»

«Bene la situazione Covid, abbiamo una buona tenuta». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. «Rinnovo l'invito ai nostri concittadini a essere prudenti. Indossate la mascherina», ha aggiunto De Luca.

«Se c'è qualche laboratorio privato che dice che ha superato il tetto di spesa il 10 del mese gli mandiamo i carabinieri. Non intendiamo subire ricatti da parte di nessuno». Lo dice il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb . «Dobbiamo correggere alcune cose collegate alla decisione dei tetti di spesa per strutture, decisione presa perché non tutti facevano le persone corrette - dice -alcune cose vanno corrette come la soglia da cui partire, non si può non tener conto dei due anni di emergenza Covid, ma nessuno pensi di tornare indietro e nessun pensi di ricattarci: perde tempo e si farà male».