Sanità, la Campania recupera il gap sui livelli d'assistenza ma M5S: «Non basta»

Mercoledì 10 Aprile 2019, 07:30

Commissario per la Sanità in Campania: la stretta del Movimento 5 Stelle, a cui spetta proporre un nome, ci sarebbe su Fulvio Moirano, già super manager in Sardegna, stimato dai grillini e anche nelle grazie della Lega. Sarebbe il punto di massima mediazione tra i partiti di governo per procedere alla sostituzione di Vincenzo De Luca nel ruolo. Nomina che sta per maturare dopo lo scontro i due partiti di maggioranza in vista delle europee di fine maggio, ma anche alla luce dell'esigenza di M5S di fissare un paletto in una regione chiave dello scacchiere Sud con cui fermare l'erosione dei consensi che emerge dai sondaggi.