Sanità, Cgil e Fiom chiedono dialogo: «Norme vecchissime, si verifica il dumping contrattuale»

«Il mancato intervento della regione Campania sulle oramai vecchissime norme per la concessione degli accreditamenti, da rivisitare coinvolgendo anche chi rappresenta i lavoratori ed un vuoto normativo nazionale, lasciano via libera al fenomeno di dumping contrattuale». Questo è ciò che afferma Marco D’Acunto, segretario regionale Fp Cgil Sanità Privata, in merito al servizio pubblico della riabilitazione.

Questo servizio, benchè il diritto alla salute sia pubblico, viene da anni esclusivamente garantito dal privato, con circa il 97% delle prestazioni.

Così facendo, si verifica il fenomeno del dumping contrattuale, ovvero professionisti ed operatori che effettuano le stesse prestazioni, possono percepire retribuzioni con differenze anche del 40% ed una perdita di diritti consistente.

Molti imprenditori di quelli che hanno convenzioni con il pubblico, utilizzano contratti sempre peggiori per le lavoratrici ed i lavoratori del settore, al fine di aumentare il profitto abbattendo i costi del personale.

«In queste settimane in Campania oltre 1500 lavoratrici e lavoratori stanno sostenendo una vertenza proposta dalla Fp Cgil volta ad evitare un generalizzato cambio in peggio dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore».

La Fp Cgil chiede alla giunta regionale di affrontare immediatamente la questione e chiede ai parlamentari di far mettere nell’agenda delle Camere una modifica di quanto approvato con il ddl concorrenza.