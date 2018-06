CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 23 Giugno 2018, 08:40 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2018 08:59

Sulla scrivania del nuovo ministro della Salute c'è un voluminoso dossier sulla Sanità campana. È stato preparato dal precedente governo ma sarà approfondito dal nuovo inquilino di via Lungotevere Ripa a Roma. Ne parla il neoministro Giulia Grillo (nell'intervista data ieri al Mattino) in cui lascia intendere che non farà sconti ai ritardi della Campania nei Livelli di assistenza (Lea). Il presidente della Regione Vincenzo De Luca è però determinato a far valere i dati aggiornati di attività, a un anno dal suo insediamento a capo della struttura commissariale (avvenuto ad agosto del 2017). Dati che segnerebbero una netta inversione di tendenza rispetto al passato con la possibilità di raggiungere la sufficienza (160 punti) entro fine anno per poi aspirare, dal 2019 in poi, all'uscita dal tunnel del Commissariamento.«Sulla sanità ha detto il Governatore c'è totale disinformazione, il ministro ha davanti i dati Lea del 2015. Oggi siamo nel 2018». Il presidente della Regione ha poi invitato il ministro Giulia Grillo a un confronto pubblico in cui spiegare il percorso di risanamento compiuto.De Luca, a margine di un evento sull'innovazione a Napoli, ha sottolineato che «siamo a metà della griglia Lea, mentre probabilmente i dati del ministro sono sempre quelli del 2015, gli ultimi formalizzati a livello ministeriale. Abbiamo messo in atto - ha poi aggiunto - un risanamento finanziario che è un miracolo: qui non si approvavano i conti consuntivi delle Asl dal 2011. Per la rivoluzione che stiamo facendo è evidente che ci siano anche resistenze sorde, sotterranee, di qualcuno che risponde a vecchie logiche».La carenze di medici in estate? «Io - ha ricordato nella sua veste di commissario per la sanità - ho ereditato gli anni della paralisi totale del turn-over. Abbiamo stabilizzato 800 precari, assunto ex novo 550 nuovi operatori all'Ospedale del Mare e stiamo autorizzando il reclutamento di centinaia di medici e amministrativi. Abbiamo anni e anni di letargo da recuperare». E sulla carenza di anestesisti De Luca ha infine sottolineato: «C'è una penuria nazionale, stiamo facendo i conti con le procedure di legge. Non c'è nessun ritardo. Siamo obbligati ad attenerci alle norme. Così anche sui tempi per l'apertura del Pronto soccorso dell'Ospedale del Mare».