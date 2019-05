Commissariamento della Sanità, De Luca diffida il governo: «È in una posizione d'illegalità»

Il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato che ha scritto al Presidente del Consiglio, «per diffidare il governo dal proseguire il commissariamento della sanità». Lo ha affermato lo stesso De Luca nel corso del suo spazio settimanale a Lira Tv. De Luca ha detto che nella lettera spiega perché, sulla vicenda, «il governo è in una posizione di illegalità». «Abbiamo chiesto ancora per quale motivo tengono ancora in piedi il commissariamento. Secondo la legge si mantiene il commissario se c'è un bilancio in deficit e non si raggiungono i livelli essenziali di assistenza. Da 5 anni il bilancio della sanità campana è in attivo e a gennaio - ha aggiunto De Luca - abbiamo raggiunto i livelli dei Lea richiesti. Dovete prendere atto che la Campania ha risolto dopo dieci anni i problemi, se prosegue il commissariamento passiamo sul piano penale, amministrativo e contabile».

Venerdì 3 Maggio 2019, 16:41 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA