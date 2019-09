Sabato 21 Settembre 2019, 17:55

«Lunedì prossimo invieremo a Roma il Piano di medicina territoriale e rinnoveremo contestualmente la richiesta di conclusione del commissariamento della Sanità campana». Lo ha annunciato sui social il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca.«L'augurio è che non ci facciano perdere altro tempo perché non c'è più nessun motivo per tenere in piedi questa situazione», ha concluso De Luca.