Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, definisce «gravemente deludente» la gestione della sanità da parte del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. «Tanta propaganda, molti pochi fatti concreti - dice il sindaco - e mi sembra la solita invasione della politica nella gestione della sanità attraverso nomine di governo e di sottogoverno». Il primo cittadino ne parla a margine della presentazione del libro 'Salute s.p.a., la sanità svenduta alle assicurazionì.



«La compressione del diritto alla salute è nazionale, basta vedere anche quello che accade in tanti altri ospedali italiani - dice il sindaco - Mi sembra, lo dico con contezza di causa, che non c'è da applaudire troppo da parte del presidente della Regione Campania perché ha parlato più volte che avrebbe fatto una rivoluzione nella sanità. Io sinceramente parlo per Napoli e per l'area metropolitana di Napoli, anche se conosco le situazioni della stessa Campania- aggiunge- registriamo una compressione dei presidi di salute pubblica, tanta propaganda sull'apertura di nuovi centri che non si assiste. Si è visto invece un pò strizzare l'occhio verso un mondo che ha interessi nella sanità per non parlare dei gravissimi casi che hanno attraversato la gestione De Luca, da quello delle formiche alle chiusure dei presidi ospedalieri addirittura ai pazienti non solo sulle barelle, che continuano ad esserci nonostante De Luca avesse più volte detto che non sarebbero state più, ma addirittura pazienti per terra e potrei continuare».



«La gestione De Luca della sanità è gravemente deludente considerato che lui governa da quasi quattro anni, non è l'inizio di un mandato», conclude.

Sabato 12 Gennaio 2019, 12:29

