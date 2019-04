CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 13 Aprile 2019, 09:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Interviste ai grandi giornali, trasmissioni televisive, talk-show, appuntamenti radiofonici, tweet, post su facebook e comunicati stampa. È in grande fermento, negli ultimi giorni, la macchina della comunicazione del Movimento 5 Stelle con il ministro della Salute Giulia Grillo a suonare la grancassa in prima fila, insieme ai consiglieri regionali del suo schieramento politico, per non perdere l'occasione di ribadire in ogni dichiarazione l'assoluta necessità di procedere immediatamente alla sostituzione del governatore Vincenzo De Luca nel ruolo di commissario per la sanità. Come se questa nomina fosse diventata questione di vita o di morte.LA POSTA IN GIOCOCosa c'è dietro questo grande scontro politico che investe anche gli alleati di governo della Lega che, tramite il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia, ha espresso dubbi sulla permanenza dei poteri straordinari? Le ragioni non sono solo tecniche ma anche politiche. La questione del punteggio dei Livelli essenziali di assistenza è quasi un dettaglio che nasconde l'esigenza di occupare un ponte di comando cruciale di un settore dell'amministrazione che assorbe gran parte del bilancio delle Regioni per di più alla vigilia di importanti appuntamenti come l'attuazione del piano da 8mila assunzioni avviato a fine anno da De Luca comprese le stabilizzazioni dei precarim e la gigantesca opera di risanamento edilizio e strutturale di corsie e reparti da inaugurare con l'apertura dei cantieri, finanziati da oltre un miliardo di euro.