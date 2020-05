Una nuova organizzazione sanitaria in età pediatrica dopo il Covid 19. È stato questo il principale tema di confronto di una diretta trasmessa sulla pagina Facebook del parlamentare PD Paolo Siani, coordinatore dell’iniziativa.

L’incontro, che rientra nell’ambito del progetto culturale e sociale RagionaMenti, è stato dedicato alla memoria di Peppe Cirillo, il primario di Portici ideatore del progetto di adozione sociale scomparso poche settimane fa, il cui ricordo è stato affidato a Stefania Manetti.

Sono intervenuti i parlamentari Beatrice Lorenzin, Elena Carnevali e Luca Rizzo Nervo, il consigliere regionale della Campania Antonio Marciano, Eugenio Mazzarella, Antonella Brunelli, Rodolfo Conenna, Claudio Pignata, Giuseppe Parisi, Antonio D’Avino, Daniele De Brasi, Vincenzo Tipo e Michele Gangemi.

Il prof. Mazzarella ha illustrato l’appello “Un’altra sanità per il bene del Paese”, sottoscritto insieme a numerosi rappresentanti del mondo della cultura e delle professioni e finalizzato ad affermare il ruolo fondamentale della sanità pubblica e l’esigenza di superare il differenziale Nord – Sud, anche attraverso una più efficace revisione del rapporto tra Stato e Regioni.

“Occorre, a partire dai diritti dei bambini, ripensare al sistema sanitario complessivo e porre il tema della salute realmente al centro della politica, con una più equa distribuzione dei fondi tra le diverse aree del Paese. Va tenuto presente che i cittadini poveri, e in particolare i bambini poveri, si ammalano di più. Questo aspetto non deve e non può essere trascurato all’atto della ripartizione dei quasi 3 miliardi e mezzo stanziati dal Governo pochi giorni fa per il settore sanitario”, sottolinea Siani.

«Nello stesso tempo, dobbiamo tener conto che, dopo l’emergenza COVID, è necessario affrontare di nuovo con grande intensità tutte le altre emergenze di carattere sanitario che abbiamo trascurato negli ultimi due mesi. Ci avviamo ad entrare in una nuova era, con tanti finanziamenti mai avuti prima, che bisogna sfruttare con oculatezza ed efficacia, soprattutto in Campania, una regione che, anche in questa delicatissima fase, ha mostrato di avere delle vere e proprie eccellenze. E oggi lanciamo l’idea di creare una nuova rete, quella pediatrica, con al centro il Santobono, perché saremo chiamati a ripensare la sanità del dopo COVID, soprattutto per i bambini, in termini sempre più integrati. Vogliamo e dobbiamo fare in modo di arrivare al prossimo autunno nelle migliori condizioni possibili, creando le giuste connessioni tra la politica e gli operatori di settore, per affrontare e vincere le tante sfide che ci attendono. In tale ottica il governatore De Luca si è già detto disponibile a incontrare me, il consigliere Marciano e i rappresentanti del mondo della pediatria per discutere della nuova organizzazione ospedaliera e territoriale», conclude Siani.

Ultimo aggiornamento: 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA