Sanità, l'ira di De Luca: «A Brescia morti 3 bimbi e non succede niente. Qui per 3 formiche è il caos»

«Sono morti tre bambini all'ospedale di Brescia, non è che sono passate tre formiche e non è successo niente. Altrove, qualche mese fa c'è stata una epidemia di legionella e non è successo niente». Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di un incontro a Nocera Superiore tornando così di nuovo sulla vicende delle formiche all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. «Quando arriviamo a Napoli basta che qualcuno fa una foto ad una formica e viene la fine del mondo».



Pronta la replica dell'onorevole Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega: «Sono sconcertanti e vergognose le parole del governatore campano De Luca che strumentalizza le morti di quattro neonati a Brescia per coprire le croniche inefficienze nella sanità nella sua pessima giunta regionale, ultimo retaggio dei fallimenti della politica renziana di cui De Luca è espressione. Un mamministratore pubblico che afferma 'Sono morti 3 bambini all'ospedale di Brescia, non tre formiche, e non è successo niente. A Napoli basta uno che fa una foto a una formica ed è la fine del mondo è indegno di governare una Regione e rappresenta il peggio della politica che ci stiamo lasciando alle spalle». «La Campania - ha proseguito Grimoldi - non merita di essere amministrata da un uomo che fa battute sulla pelle di neonati morti, senza rispetto per il dolore delle famiglie, cercando di coprire la vergogna di un grande ospedale dove una paziente viene lasciata abbandonata ricoperta di formiche, paziente che peraltro è poi deceduta qualche giorno dopo. De Luca si vergogni e almeno chieda scusa».

Lunedì 7 Gennaio 2019, 20:25 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2019 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA