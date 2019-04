Sanità, Lega-M5S ai ferri corti sul commissario in Campania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Aprile 2019, 07:30

Tutto rimandato. Il commissario alla sanità campana non è stato nominato. Il Governo Conte, riunitosi ieri a Reggio Calabria proprio per assumere provvedimenti urgenti sulla sanità locale, non ha deciso di sostituire (ancora) il governatore De Luca. Un sospiro di sollievo per lui, temporaneo se non andrà a buon fine la trattativa con alcune stanze romane lato Lega per evitare la nomina di un tecnico che prenda il suo posto alla guida della sanità. Il Ministro della Salute Giulia Grillo ha infatti ribadito «l'incompatibilità tra la carica di presidente di Regione e quella di commissario: non è una legge facoltativa, va applicata» e quindi «se la Regione rimane commissariata lo si deve a una decisione oggettiva dopo l'analisi dei dati di monitoraggio: la Campania rimane commissariata al di là dei capricci». In mattinata il presidente aveva mostrato una certa cautela pur attaccando il Movimento Cinquestelle. «La nostra pazienza è arrivata alla fine, invitiamo quindi tutti a fare le persone corrette e a non confondere il Governo nazionale con la piattaforma Rousseau e i tweet. Le palle sono le palle, il Governo è una cosa seria», ha sbottato. «I commissari - ha aggiunto De Luca - si nominano per due motivi: quando c'è una gestione in deficit e quando non di raggiungono i Livelli essenziali di assistenza. La Campania ha raggiunto da 6 anni l'attivo di bilancio e da un anno l'obiettivo dei Lea, quindi qual è il motivo per parlare di commissariamenti?», la domanda retorica.