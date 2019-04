Commissario Sanità, il ministro Grillo attacca la Lega: «Aiuta De Luca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 11 Aprile 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piano di rientro dal debito e sostituzione di Vincenzo De Luca nel ruolo di commissario per la salute in Campania: il tema continua a tenere banco tra ministri e sottosegretari e tra esponenti locali e nazionali dei partiti della maggioranza giallo-verde. Dopo il nulla di fatto del Consiglio dei ministri di martedì la nomina rischia di sfumare. Determinante la riunione di oggi a Roma, al tavolo di verifica del Piano di rientro a cui siedono la Regione e i Ministeri affiancanti (Salute ed Economia). Il governatore campano potrebbe incassare dal Mef la certificazione non solo di un bilancio della Sanità in pareggio per il quinto anno consecutivo (dal 2014 al 2018) ma anche il superamento della sufficienza nella pagella 2018 dei Lea (Livelli essenziali di assistenza, la griglia sulle attività cliniche e assistenziali). Il dato, dopo aver raggiunto quota 153 nel 2017 (recuperando 20 punti rispetto all'anno precedente), ha guadagnato altre 10 lunghezze salendo a 163, tre oltre il minimo fissato a 160. Valore che sarà certificato da Kpmg, l'agenzia consulente del ministero dell'Economia. Ciò pone la Campania tecnicamente nel solco della fuoriuscita dal commissariamento, anziché sulla strada della sua prosecuzione sebbene la fase di affiancamento potrebbe durare ancora un paio di anni. Un traguardo per il quale - secondo il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia della Lega, che ha la delega sui Piani di rientro - «il Mef, tecnicamente, non ha più motivo di commissariare la sanità campana».