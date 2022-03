Sanità a Napoli, Manfredi: «Rafforzare presidi territoriali»

«I problemi del Cardarelli non possono essere enucleati da quella che è tutta la struttura della sanità cittadina perchè la mancanza di filtro da parte della sanità territoriale fa sì che poi tutte le prestazioni vengano richieste al pronto soccorso che va in sofferenza. È molto importante rafforzare la rete dei presidi territoriali e il filtro che viene da loro fatto perchè così si alleggerisce la pressione spesso impropria che c'è sul Cardarelli». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto al convegno Anaoo Assomed sul ruolo dell'ospedale Cardarelli nella sanità metropolitana post covid.

Rispetto al ruolo che l'amministrazione comunale ha in ambito sanitario, il sindaco ha ricordato che il Comune «ha una funzione di verifica del livello delle prestazioni sanitarie e dobbiamo lavorare affinchè i servizi garantiscano le prestazioni che i nostri cittadini ci chiedono. Il tema dell'emergenza - ha aggiunto - ma anche i temi legati alla sanità territoriale, soprattutto alla luce del nuovo piano di investimento del pnrr, sono molto importanti e questo riguarda sia il centro storico di Napoli che le periferie dove spesso i presidi non sono sufficienti per dare risposta ai bisogni di sanità che hanno soprattutto le fasce più deboli della popolazione»