Martedì 18 Giugno 2019, 17:34

Botta e risposta tra il premier Giuseppe Conte e il governatore Vincenzo De Luca sul commissariamento della sanità in Campania, nel corso di un convegno a Napoli.«Perché mantenere un commissario?», ha domandato De Luca. E Conte lo ha invitato a non fare appelli pubblici ma a sollevare il tema nelle sedi istituzionali: può «sempre venire» - gli ha detto - a parlarne a Palazzo Chigi.«Non c'é alcun motivo per tenere in piedi il commissariamento della sanità della Campania, lo dico a lei presidente Conte come l'ho già detto al ministro della sanità e dell'economia. Abbiamo il bilancio in equilibrio da cinque anni e abbiamo superato quota 160 punti nella griglia dei livelli minimi di assistenza», ha affermato De Luca nel corso del convegno «Dal Sud per l'Italia. Cultura, economia e innovazione», che si è svolto a Napoli alla fondazione Salvatore, rivolgendosi direttamente al presidente del Consiglio, seduto in platea.E Conte non ha mancato di rispondere, nel suo intervento: «Sono sempre disponibile, mi viene a trovare a Palazzo Chigi. Non ha bisogno di rivolgermi appelli» nei convegni pubblici.