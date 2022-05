Sanità Campania, Ricci (Cgil): «Confronto su case e ospedali di comunità»

«La sanità campana va ridisegnata. Vorremmo che si aprisse un confronto in merito alle Case e agli ospedali di Comunità: sono stati già individuati in Campania 100 siti, dovranno essere previste 33 nuove strutture e c'è un finanziamento importante. Apprezziamo la battaglia politica e non ideologica del presidente De Luca al tavolo della Conferenza Stato-Regioni. Il governatore lamenta un criterio di assegnazione delle risorse alle aree del Mezzogiorno molto deficitario.

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Napoli, 200 mila ingressi in meno agli ospedali: Cisl chiede incontro... LA SANITÀ Tetti di spesa per Tac e analisi, pronti i correttivi in Campania:... LA SANITÀ Sanità Campania, tetti di spesa: riparte il confronto con la...

Basti pensare che la Lombardia pro-capite prende 548 euro a persona, la Campania è 5 volte sotto questa cifra. Se è questa la situazione, credo che ridisegnare la sanità in Campania significhi ripartire dai fabbisogni economici e dal rafforzamento del personale, anche dal punto di vista delle professionalità». Così il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, a margine dell'incontro su “Riforma dei servizi sanitari territoriali” promosso dallo Spi-Cgil Campania a Salerno.