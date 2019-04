Sant'Antimo, la giunta perde pezzi: l'assessore Marzano lascia dopo sette giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Aprile 2019, 12:00

Solo sette giorni, il record di permanenza di un assessore in carica, è durata l'esperienza di Veronica Marzano. La giovane architetto aveva ricevuto dal sindaco Aurelio Russo le deleghe all'Igiene ed al Cimitero. Motivi personali all'origine delle sue dimissioni. Nella tarda mattinata di ieri, proprio Russo ha informato i cittadini esprimendo «profondo rammarico» per la decisione della Marzano di cui ha sottolineato «l'entusiasmo che aveva manifestato subito dopo aver ricevuto l'incarico».La nomina dell'architetto era giunta a conclusione di un periodo molto controverso nella vita dell'amministrazione targata Russo, con le dimissioni, poi revocate, del primo cittadino, ed il rimpasto in Giunta. Gli step più importanti di questa fase sono stati la revoca delle deleghe al Cimitero ed all'Igiene a Teresa Pedata, il passaggio dei consiglieri del suo gruppo di riferimento, la lista Insieme, Castiglione, presidente del consiglio e Cesaro, all'opposizione.